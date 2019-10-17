Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleştirilecek görüşmenin ayrıntılarının masaya yatırıldığı kaydedildi.
Trump'ın tarihe “Küstah Türkiye mektubu” olarak geçecek mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek. 14:30'da başlayacak görüşme merakla bekleniyor.