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Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

ABD Başkanı Trump'ın küstah mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek. Bu kritik görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

12:20 -
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Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ ÖN GÖRÜŞME

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleştirilecek görüşmenin ayrıntılarının masaya yatırıldığı kaydedildi.

ERDOĞAN PENCE’İ KABUL EDECEK

Trump'ın tarihe “Küstah Türkiye mektubu” olarak geçecek mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek. 14:30'da başlayacak görüşme merakla bekleniyor.

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Son güncelleme: 12:35 17.10.2019
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