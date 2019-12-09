Çavuşoğlu’ndan Libya ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile imzalanan anlaşma ve Fransa’daki eylemlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz.

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* Afganistan’ın, Türkiye’ye ve NATO’ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz.

LİBYA İLE İMZALANAN ANLAŞMA

* Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.

* Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC’nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye’den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var.

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* Yunanistan’ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter’le görüşmesi meşru değil.

* Libya’da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus’taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus’a gitmesi gerekir.

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FRANSA’DAKİ EYLEMLER

* Fransa’nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron’un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor.

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ŞEHİTLERİMİZ ESMA ÇEVİK VE KEMAL SAYAR

* Şehitlerimiz üst çavuş Esma Çevik ve uzman çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye’yi hem de dünyayı ve bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz. AA