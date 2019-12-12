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Ceren Özdemir’in katili duruşma salonuna getirilmeyecek

Ordu'da dokuz gün önce balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde vahşice öldüren Özgür Arduç'un yargılanacağı davada duruşma salonuna getirilmeyeceği öğrenildi.

11:43 -
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Ceren Özdemir’in katili duruşma salonuna getirilmeyecek

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamene yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle dava açılmış olacak.

SEGBİS’LE KATILACAK

Katil zanlısı Özgür Arduç, mahkeme salonuna Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.

SEGBİS NEDİR?
UYAP Bilişim Sistemi'nde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), 2013 yılından beri kullanılıyor. Sanık duruşmaya getirilmiyor, bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak katılıyor.

AİLEDEN VEKALET ALINDI

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın, Ceren Özdemir’in ailesinden vekalet aldığı; Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de davaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi. (DHA)

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