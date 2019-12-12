Ceren Özdemir’in katili duruşma salonuna getirilmeyecek

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamene yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle dava açılmış olacak.
SEGBİS’LE KATILACAK
Katil zanlısı Özgür Arduç, mahkeme salonuna Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.
AİLEDEN VEKALET ALINDI
Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın, Ceren Özdemir’in ailesinden vekalet aldığı; Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de davaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi. (DHA)