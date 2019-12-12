Ceren Özdemir’in katili duruşma salonuna getirilmeyecek

SEGBİS NEDİR?

UYAP Bilişim Sistemi'nde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), 2013 yılından beri kullanılıyor. Sanık duruşmaya getirilmiyor, bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak katılıyor.