Ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi’nde yaya geçitleri üzerinde denetim yaptı. Polis ekipleri, vatandaşları yaya geçitlerindeki kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada iki genç, polisin kırmızı ışıkta geçmeyin uyarısına aldırış etmeden yolun karşısına geçti.

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CEZA SONRASI ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yolun karşısında bekleyen diğer polisler, iki gence görevli memurun geç işaretine uymamaları nedeniyle 108’er TL ceza kesti. Para cezasını duyunca şaşkınlık yaşayan T.E. ve A.D. uzun süre polis ekiplerini ceza kesmemeleri için ikna etmeye çalıştı. Herkesin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden A.D., “Herkes geçiyordu buradan. Biz geçtik acelemiz var diye bize ceza yazdılar. Biz duruyorduk orada. Polis ‘kırmızı ışıkta geçme’ dedi. Biz kusura bakma acelemiz var’ dedik. Ondan sonra çekti bizi ağabey ceza yazdı” dedi.

“HİÇ UNUTMAYACAĞIM”

T.E. ise ceza tutanağında ismi yazan polis memuruna dönerek, “Bu ismi hiç unutmayacağım ağabey.” dedi. T.E. ve A.D., ceza makbuzlarını aldıktan sonra polislerin yanından ayrıldı. DHA

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