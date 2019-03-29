CHP Antalya Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kimdir?

Antalyalı seçmen Belediye Başkanlığına aday olan Muhittin Böcek’i yakından tanımak istiyor. CHP, Antalya'da uzun süredir belediye başkanlığı yapmış olan Muhittin Böcek'i aday gösterdi. Şimdiki seçimlerde CHP’nin yoksa AKP’nin mi galip geleceği merak konusu. Peki Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır? Gelin Muhittin Böcek’i yakından tanıyalım…

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı, Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Siyaset hayatı süresince dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu.