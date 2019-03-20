CHP İzmir adayı Soyer projelerini açıkladı

“GERÇEK DEMOKRASİ İLE ADİL REFAH OLUR”

Soyer konuşmasında, “Kardeşlik, barış ve demokrasiyle birlikte olmayan bir kalkınma, yalnızca bir avuç insanı zengin eder. Gerçek demokrasi ise refahın toplumun her kesimine yayılmasını, adil dağılmasını sağlar” dedi.

“HÜKÜMET İZMİR'İ DEĞİL, İZMİR DEVLETİ DESTEKLİYOR”

İktidarın yatırım açıklamalarına cevap veren Soyer, “Diyorlar ki, Hükümet İzmir'e şu kadar yatırım yaptı. Oysa resmi veriler bambaşka bir resim çiziyor. Bakınız 2004 ve 2018 arasında İzmir'den merkezi yönetime giden miktar nedir biliyor musunuz? 477 milyar lira. Peki aynı sürede merkezi yönetimden gelen ne? 117 milyar lira. Yani İzmir'li çalışmış çabalamış, Anadolu'nun ekonomisi daha zayıf şehirlerine, ilçelerine tam 360 milyar lira para aktarmış. Güzel, doğru olan da bu. Aynı ülkenin vatandaşı olmak zaten bunu gerektirir. Ama hayır, öyle demiyorlar. İzmir devletimizin bütçesine aldığının tam üç katı bir katkı koydu demiyorlar, diyemiyorlar. Bakınız bugün gelinen noktada Hükümet İzmir'i desteklemiyor. İzmir devletimizi destekliyor” diye konuştu.

“HİÇ KİMSEYİ AYIRT ETMİYORUM”

Ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarını eleştiren Soyer, “Doğduğumuz gün, hiç birimizin alnında hangi siyasi görüşten olacağımız ve hangi partiye oy vereceğimiz yazmaz. Her bebek, tertemiz ve üzerinde hiçbir sıfat olmadan doğar. İşte ben sizlerin asıl bu yanını seviyorum. Hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Her birinizi sadece insan olduğunuz için bağrıma basıyorum. Benim siyasetten anladığım budur. Hizmetten anladığım budur. İşte bu nedenle aşkla İzmir diyorum” ifadelerini kullandı. Soyer'in üçüncü etapta açıkladığı projelerinden bazıları şöyle :

-İzmir katılımcı demokrasi ile yönetilecek. Özel mobil yazılım ile “Belediye Cebinizde” projesi uygulanacak. Kararlar Cebinizde, Öneri ve Katkılar Cebinizde, Belediye Bütçesi Cebinizde, İmar Durumu Cebinizde başlıklarını taşıyan dört farklı mekanizma ile İzmirliler anlık bilgi sahibi olacak ve karar alma süreçlerine dahil edilecek.

-Kent konseylerinin canlandırılmasının yanısıra mahalle meclisleri kurulacak.

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birim amirler ile birlikte her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarla biraraya gelecek.

-Çocuk belediyeleri açılacak.

-Gençlik merkezleri kurulacak. Genç girişimciler desteklenecek. İzmir “Avrupa Gençlik Merkezi” olacak.

-İzmir'de refahın eşitlenmesini sağlanacak.

-İzmir ekonomisine kadın eli değecek. Kadın kooperatifleri kurulacak.

-Tarım ve kırsal kalkınmada atılımlar yapılacak. Çiftçi desteklenecek. Sulama maliyetleri düşürülecek. Tarım ürünleri işleme tesisleri, soğuk hava ve paketleme tesisleri kurulacak. Gübre kooperatifleri, yerel tohum merkezleri açılacak. Doğal ürünlerin piyasa değeri artırılacak. Stratejik tarım ürünleri markalaştırılacak.

-Tüm kooperatif ürünleri e-ticaret ile dünyaya açılacak.

-Semt pazarları geliştirilecek, konsept pazarları kurulacak.

-Balıkçı barınakları geliştirilecek.

-Esnafla birlikte çalışılarak Halk Ekmek, Halk Et, Halk Süt, Halk Balık projeleri uygulanacak.

-Tarihi Kemeraltı Çarşısı baştan sona yenilenecek. 24 saat yaşayan bir Kemeraltı olacak. Kemeraltı'nın “UNESCO Dünya Kültür Mirası” kapsamına alınması sağlanacak.

-Mahalle muhtarları aracılığı ile “Askıda iş var” projesi hayata geçirilecek, yarı zamanlı saat ücretli istihdama cevap verilecek.

-İzmir Limanı canlanacak.

– İhtiyaç sahiplerine eğitim desteği verilecek. Sürekli eğitim merkezleri, yabancı dil eğitim merkezleri açılacak. Atanamayan öğretmenlerin girişimci projeleri üreterek kendi işinin sahibi olması için destek verilecek. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Tarım Üniversitesi, Teknoloji ve İnovasyon Üssü kurulacak.

-Türkiye'nin ilk “Doğal Şifa Parkı” İzmir'de kurulacak.

-İzmir'deki tüm spor kulüpleri desteklenecek. Kent uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

-Altyapı yenilenecek, içme suyu projeleri tamamlanacak.

-Kaçak yapılaşma yerine planlı yapılaşma teşvik edilecek, denetim mekanizmaları oluşturulacak. Kent planlanarak yenilenecek, İzmir daha da güzelleşecek.

-Toplu ulaşımda sabah ve akşam yoğun saatlerde taşıma ücreti yarı yarıya inecek. Raylı sistem iki kat artırılacak. Buca metro hattı inşa edilecek. Çiğli'ye tramvay gelecek. Birinci ve ikinci çevre yolu arasına yeni koridor açılacak. 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapılacak. Otopark sorunu çözülecek. 14 olan vapur iskelesi sayısı 1'ye çıkacak, deniz filosu büyüyecek, deniz ulaşımı 4.5 kat artırılacak.

-Toplam 2.5 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak.

-Temiz enerji kooperatifleri kurulacak.

-Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuar İzmir, Atölye İzmir projeleri hayata geçirilecek. Başta Batı Anadolu Medeniyetleri Müzesi olmak üzere müzeler kurulacak. Yeni festivaller yapılacak. Kent sanat etkinlikleri ile cıvıl cıvıl olacak.

-İzmir turizmin parlayan yıldızı olacak.

-Akdeniz Kentsel Yönetim Ağı kurulacak. İzmir Akdeniz'in öncü kenti olacak.