CHP okul kazalarının araştırılmasını istedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu Meclis Araştırma önergesi ile ülke genelinde yaşanan ve çocuklarımızın yaralanmasına veya ölmesine neden olan okul kazalarının araştırılması ve bu olaylara karşı sürekli ve somut önlemlerin alınmasını istedi.

CHP'li Karabıyık, önergede, “Dünya üzerinde yılda yüz binlerce çocuğun yaralanmasına veya ölmesine neden olan okul kazaları, okul çağı çocuklarında ölümlerin ve sakatlıkların önemli nedenlerinden birisidir. Çocukların geçirdikleri kazalara bağlı yaralanmaların yüzde 10-25'i okul ve okul civarında meydana gelmektedir; ancak kazalarla ilgili sıklığın tam olarak saptanması kayıt güçlükleri nedeniyle zordur. Kayıtlara geçen olgular genellikle, doktora başvuruyu gerektiren yaralanmaları içeren ya da yasal işlem gerektiren yangınlar, ölümle sonuçlanan kazalar, trafik kazaları, vb. kazalardır. Ne yazık ki, ülkemizde de okul kazalarını inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır” gerekçesine yer verdi.

İLGİLİ HABER CHP'li Karabıyık: Sokaktan geçenin rektör olmasının önü açıldı

“SOMUT ADIMLAR ATILMALI”

TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde okul kazalarının araştırılması ve önlenmesine yönelik somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken CHP'li vekil, “Okul alanlarının iyi planlanmaması ve kullanılmaması, okul binalarının çocuklar için uygun dizayn edilmeyerek gereksiz girinti çıkıntıların olması, sınıfların kalabalık olması, sınıflar için dizayn edilen eşyaların sivri kenarlarının olması, oyun alanlarında delik, çukur ve kuyuların olması, oyun alanı veya oyun parkının uygun dizayn edilmemesi, okul bahçesi zemininin buzlanması, yer döşemelerinin ıslak veya cilalı olması, zemin yapısının bozuk olması, bahçeye başıboş hayvanların girmesi ve öğrencilerin bu hayvanlarla temas etmesi, kapıların önünde çıkışı engelleyecek malzeme, ek bölme, araç vb. bulunması, kapı kolları veya tokmaklarının yüksek olması, üst kat pencerelerde korkuluk olmaması, merdivenlerde korkulukların olmaması ve kaymayı engelleyici şekilde yapılmaması, aydınlatmanın iyi yapılmaması vb. faktörler, okul kazalarının başlıca nedenlerindendir” sözleriyle, yaşanan kazaların nedenlerini gündeme getirdi.