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CHP, oyların korunması için böyle önlem aldı!

CHP Sultangazi İlçe Örgü'nün ilçe seçim kurulunda oyların korunması için aldığı önlemler dikkat çekti.

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CHP, oyların korunması için böyle önlem aldı!

Oyların bulunduğu mühürlü kapıların arkasında 2 nöbetçi bulunduran CHP örgütü, ayrıca salona güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Olası enerji kesintilerine karşı el feneri ve güç kaynağı bulunduran CHP’liler, oyların bulunduğu sahayı gören gözlem odasında da gözlemciler bulunduruyor.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, alınan önlemlerle ilgili, “Halkımıza seçim öncesi çağrımızdı; “Oy kullanmak sizden, oylarınıza sahip çıkmaz bizden” Vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz, tutacağız! Birlikte Kazanacağız!” açıklamasında bulundu.

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