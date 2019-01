CHP’li Hamzaçebi’den tetikçilere yanıt: Yalan söylüyorlar

İhlaszedelerin durumunu gündeme getiren ve bu konuda yasa teklifi veren CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, tetikçi Fuat Uğur'dan özür dilediği iddiasının tamamen yalan olduğunu belirtti. Hamzaçebi “Bırakın özür dilemeyi, bu anlama gelebilecek en küçük bir imada bile bulunmadım” dedi.

İŞTE TETİKÇİLERİN O YALANI

TETİKÇİ UĞUR CANLI YAYINDA YALAN SÖYLEMİŞ!

TGRT'de yayımlanan programda, tetikçi Fuat Uğur, CHP’li Hamzaçebi'nin kendisini aradığını özür dilediğini açıkladı. Bunun doğru olup olmadığına ilişkin soruya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi şu karşılığı verdi: “Asla, özür dileme diye bir şey söz konusu değil. Konuşmamın özürle ne alakası var? Televizyon programında İhlaszedelerin durumunu gündeme getirdiğim için bana çok ağır sözler söylemişler. O programı izledikten sonra Fuat Uğur'u telefonla aradım. Kendisine ‘Fuat bey bunlar çok ağır sözler. İki gazetenin arasında ki rekabet, mücadele benim ilgi alanıma girmez. Ama konu ihlaszede olduğu zaman 2005 yılından beri ilgilendiğim bir konu bu' dedim”

“HER ZAMAN KONUŞURUM”

“İhlaszedeler konusu mücadelesini verdiğim bir konu” diyen Hamzaçebi sözlerini şöyle sürdürdü “Her zaman konuşurum. 2005’ten beri önergem ve yasa teklifim vardır. Her yeni dönemde o teklifimi yenilerim. Sadece bu dönemde vermiş değilim. Bu konudan asla vazgeçmem. Özür dilediğim söylenmiş. Ne özrü? Niye özür dileyeceğim ben? Bırakın o konuşmada özür dilemeyi, o anlama gelebilecek ima vs. böyle bir şey bile yok. Özür cümlesi geçmez de başka bir şekilde geçer. O bile yok. Gazeteler arasındaki mücadele beni ilgilendirmez. Konu mağdur vatandaşlardır. Her zaman onları savunurum.”