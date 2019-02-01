CHP’li vekilden veba salgını iddiası: 55 ölüm vakası gerçekleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, konuya ilişkin CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hükümetin “Genç Çiftçi Projesi” adı altında Bursa’daki 50 üreticiye bin 700 koyun dağıttığını belirten Sarıbal, koyunların işletmelere teslim edildikten 10-15 gün sonra bazılarında ölümler gerçekleştiğini kaydetti.

“SORUMLU TARIM BAKANLIĞI”

Hayvanlarda görülen vebanın ölümcül bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın insana da bulaşma riski olduğunu belirten Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü; “55 hayvanda ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Bu sürelerde karantina koşulları tam olarak uygulanmıyor. Sağlam ve hasta hayvanlar ayrılmamış. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında. Sorumlu olan Tarım Bakanlığının kendisidir. Bu hayvanların dağıtılmasındaki sorumluların bulunup, cezalandırılması gerekir. Ayrıca karantina koşulları da tam anlamıyla yerine getirilmeli. Ben buradan Bursa Tarım Orman İl Müdürlüğünü derhal açıklama yapmaya, sadece bakmakla yetinen o Bakanı da istifaya davet ediyorum.”

“KARANTİNA TAM UYGULANMIYOR”

Sarıbal, koyunların bulunduğu yerleri gezdiklerini fakat karantina tedbirlerinin tam anlamıyla uygulanmadığını gördüklerini söyledi. Sarıbal, söz konusu hayvanların, Bursa İl Müdürlüğünün olumsuz raporlarına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin olumlu raporlarıyla dağıtıldığını ileri sürdü.