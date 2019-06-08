CHP’li vekillerden İstanbullu seçmen atağı!

Çifteler ilçesinde ilçe başkanı ve parti temsilcileriyle birlikte ev ve kahve ziyaretlerinde bulunan Çakırözer, Çifteler'deki İstanbullu seçmenlere 23 Haziran'da sandıklara ellerini vicdanlarına koyup gitmelerini istedi.

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BU BİR VİCDAN SEÇİMİDİR

23 Haziran seçiminin sadece bir partinin seçimi olmadığını vurgulayan Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu artık tüm Türkiye'nin seçimi olmuştur. Bu ülkemizin yolunun demokrasiden yana mı olacağı, yoksa tıpkı YSK’nin hukuksuz kararında olduğu gibi birkaç kişinin adaletsiz, haksız, hukuksuz baskı altında aldığı kararlarla mı yoluna devam edeceğinin bir göstergesi olacaktır. Bu bir vicdan seçimidir. Burada kul hakkı yenmiştir. Seçimi kazanmış bir başkanın hakkı elinden alınmıştır. Ve buna dur demek sadece CHP'lilerin görevi değil bu ülkede demokrasiye inanan tüm yurttaşların görevidir. Bu millet her zaman haksızlığa uğrayanların yanında olmasını bilmiştir.”

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Çakırözer, ev ziyaretlerinde ise İstanbul'daki tanıdıklarını aramaları çağrısında bulunarak, “Hangi partiden olursanız olun. İstanbul'daki tüm akrabalarınızı, arkadaşlarını lütfen arayın. Sandığa giderken ellerini vicdanlarına koysunlar ve vicdan muhasebesi yapsınlar. Bu mesele AKP mi kazanacak CHP mi kazanacak meselesi değil. Bu mesele İmamoğlu mu, Yıldırım mı kazanacak meselesi de değil. Bu mesele Türkiye'nin demokrasisi ve bu demokrasinin yüz akıyla bu seçimden çıkması meselesidir” dedi.