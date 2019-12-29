Çocuklar yeni yıl dileklerine kavuştu

İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından kurulan “Dilek Ağacı”na yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istediklerini dileklerini asan ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuk hediyelerini, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun elinden aldı.

ŞAŞIRTAN İSTEK

Bakırköy Belediyesi'nin organizasyonuyla, çocukların yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dilekleri arasında; çalışma masası, bisiklet, kışlık giyecek, battaniye ve çeşitli oyuncaklar bulunuyordu.

11 yaşındaki Sedanur'un isteği ise Başkan Kerimoğlu'nu hem şaşırttı hem güldürdü. Sedanur, yeni yıl dileği olarak mektubunda: “Ben hiç bir hediye istemiyorum. Benim dileğim Ekrem (İmamoğlu) ve Bülent (Kerimoğlu) amcalarla görüşmek istiyorum.” diye yazdı. Başkan Dr. Bülent Kerimoğlu ise Sedanur'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanıştırma sözü verdi.

‘ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE MUTLULUĞUN EKSİK OLMADIĞI BİR YIL OLSUN’

Sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Bakırköylü Muhtarların da katıldığı etkinlikte; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da, sosyal belediyecilik anlayışlarının gereği olarak geleneksel hale getirdikleri “Dilek Ağacı” ile yeni yıl öncesi hayırseverlerin ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Kerimoğlu yaptığı konuşmada, özellikle dezavantajlkı guruptaki çocukları evlerinde ziyaret ederek, yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dilekleri sorduklarını belirtti.

Çocukların mektuplarla dileklerini kendilerine ulaştırdıklarını söyleyen Kerimoğlu, “Bakırköylü hayırseverlerimizin desteği ile gerçekleşen bu etkinlikle yüzlerce çocuğumuzu mutlu ettiğimizi umuyorum. Dilek ağacımızın dışında Belediye olarak 7 Bölge 7000 Çocuk, Sevdi Yumağı ve Şehit Ailelerinin Çocuklarına yönelik çalışmalarımızla da yurdun dört bir yanındaki çocuklarımıza el uzatıyoruz. Çocuklarımızın yüzünden mutluluğun eksik olmadığı, ülkemize de sağlığın ve huzurun egemen olduğu yeni bir yıl diliyorum” ifadesini kullandı.