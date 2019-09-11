Çorlu tren faciasının davası sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tren faciasına ilişkin davadan çekilen heyete dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı. Dün başlayan duruşmaya bugün de devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nin salonunda dün sabah başlayan ve bugün devam edilen duruşmaya, sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

“SORUMLULULAR KİM BİLMEK İSTİYORUM”

Müşteki Ali Koçman, ifadesinde, kazada 25 yaşındaki kızını kaybettiğini söyledi. Dünkü duruşmada tüm sanıkları dinlediğini anlatan Koçman, “Bu olayda sorumlular kim bilmek istiyorum. Tüm yetkililerden şikayetçiyim. Kamu davasına katılmak istiyorum.” dedi.

“SİNYALİZASYON SİSTEMİ TAMAMEN YAPILMAMIŞ”

Kazada 16 yaşındaki kızı Sena Köse’yi kaybeden Aysun Köse ise olayın ardından TCDD yetkililerinin evine geldiğini belirtti. Bu sırada olayın sıcaklığını yaşadığını vurgulayan Köse, şu ifadeleri kullandı: “Yol bekçileri işten çıkarıldığı için kazanın meydana geldiğini düşünüyordum. Yetkililer bana, yol bekçilerinin işlerinin artık sinyalizasyon sistemiyle yapıldığını, artık bekçilere gerek olmadığını söylediler. Ben daha sonra Ulaştırma Bakanlığının internet sitesine baktım, burada kazanın yaşandığı bölgede sinyalizasyon sisteminin tamamen yapılmadığını öğrendim.”

“HEPSİNİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Köse, kazanın ardından olay yerinde yanlış yönlendirildiğini, çocuğunu aramak için hastana hastane gezdiğini dile getirdi. Kendisinin de olayın sıcaklığıyla o gece kaza geçirebileceğini çünkü araçla çok hızlı hareket ettiklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti: “Sabaha kadar evladıma ulaşamamıştım. Benim başka evladım yok. Bu kaza, en başta teknik olarak bu işi yapamayanların sorumluluğudur. Şikayetçiyim sonuna kadar, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Alt kademeden en üst kademeye kadar, imza yetkisi olan herkes hakkında gereğinin yapılmasını istiyorum.”

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Kazada 23 yaşındaki kızı Özge Nur ile 13 yaşındaki kızı Gülce Dikmen’i kaybeden müşteki Funda Dikmen de kaza sırasında trende olduğunu aktardı. Kazadan bir gün önce Çerkezköy’den Uzunköprü’ye giderken trenin kazanın yaşandığı menfezden geçerken yavaşladığını ertesi gün dönüş yolundaki trenin hızlı olduğunu iddia eden Dikmen, şöyle konuştu: “Trende aşırı yolcu vardı. Camlar titremeye başladı. Sonra bir patlama oldu. Kendimi kaybetmişim, bayılmışım. Kendime geldikten sonra etrafa baktım. Çocuklar hiçbir şekilde yoktu. Her taraf çok kötüydü. İki görevli geldi. Yangın çıkabileceğini, bölgeyi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bana ‘vagonun altında insan var’ diyebilirlerdi. Ama bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Eğer vagonun altına bakabilsek belki de çocuklarımızı kurtarabilirdik.”

HEYET ÇEKİLMİŞTİ

Temmuz ayındaki ilk duruşmada, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen, avukatların kendilerini sorumlu tutması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme heyeti, davadan çekilmenin CMK’nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek, dosyayı işlemlerin yapılması için yeniden 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı kabul ederek, davanın dün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülmesine karar vermişti. (AA)

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