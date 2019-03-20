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Cudi Dağı’nda PKK’ya ağır darbe!

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. 2 adet ceset torbasının dahi bulunduğu mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri imha edildi.

23:50 -
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Cudi Dağı’nda PKK’ya ağır darbe!

İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesinde, ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’ düzenlendi.

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Operasyonun düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerin gizlediği çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 155 mm top mühimmatı, 101 fişek, 4 dolu AK-47 şarjörü, 2 kilo amonyum nitrat, 458 çeşitli ebatlarda pil, 24 el yapımı patlayıcı düzenekleri için hazırlanmış pil bloğu, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği anteni, 8 elektrikli fünye, 15 kilo el yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere çivi, 13 hücum yeleği, 5 uyku tulumu, 2 ceset torbası, tıbbi ilaç ve yaşam malzemesi bulundu.

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Mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri ise olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 00:03 21.03.2019
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