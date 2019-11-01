Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı saati…

Mübarek cuma günü müminler ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edecek. Hür ve serbest olmayan, yolcu olan, hasta olan, kör olan, ayakları olmayan kimseler dışında herkese farz olan Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve cuma namazı için öğlen ezanı saat kaçta okunacak? Namaz vakti yaklaşması ile vatandaşlar yaşadıkları illerde cuma ezanı kaçta okunacak araştırıyor. İşte büyük bir huzur içinde cuma namazı hazırlıklarını sürdüren inanlar için cuma namazı vakitleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 12:53

Ankara: 12:37

İzmir: 13:00

Bursa: 13:53

Edirne: 13:03

Eskişehir: 13:47

Samsun: 12:24

Trabzon: 12:10

Gaziantep: 12:19

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.