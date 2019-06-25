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Erdoğan sözlerine İmamoğlu’nu kutlayarak başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinden sonra AKP grubunda partililere sesleniyor.

11:39 -
Haberler Gündem

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin hayırlı olmasını diliyorum. İBB Başkanlığına seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.

Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir.

İstanbul seçimlerini iki kez üst üste kaybeden Binali Yıldırım da AKP grubunda yerini aldı

Binali Bey’in bu seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Milletimizin mesajlarını görmeden suçlayarak kulağımızın üzerine yatamayız.

31 Mart’ta ve 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız.

Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız.

İmralı’daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.”

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 12:03 25.06.2019
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