Erdoğan: Siparişle kabine değişikliği olmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Gazetecilerin “kabine değişikliği beklentisi var. Bir değişiklik olacak mı?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil. Böyle dışarıdan dayatmakta kabine değişikliği ile olmaz” dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey’in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi. MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüklerini belirten Erdoğan, “G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim” açıklamasında bulundu.

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