Erdoğan: Biz buradayız, biz Çanakkale’deyiz

18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'ne katılacak…

18 Mart Stadyumu'nda konuşan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Çanakkale’de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz.

Çanakkale Savaşı’nı savaşlardan bir savaş, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur.

Allah bir daha bu milleti Çanakkale’deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale’nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

Hâlâ sınamaya devam ediyorlar

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen 1 asra rağmen hâlâ sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek, burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Aynı şekilde Irak’ta. Kıbrıs’ta haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bunu sınıyorlar. Sokakları karıştırarak, darbe girişiminde bulanarak, karanlık ittifaklarda bulunarak bizi sınıyorlar. Ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıkta Yeni Zelanda’da oradan verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar.

Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın

Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık.

Biz buradayız, biz Çanakkale’deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın.

Ayak bastığınız yere gömeriz

Biz Çanakkale’yi barışın, kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım’ın neslinin sembolüdür. Ve Asım’ın nesli de burada. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur açan teröristlere, sınırımıza musallat olan DEAŞ’lı katillere yaptığımız gibi ayak bastığınız yere gömecekler.

Ayrıntılar geliyor…