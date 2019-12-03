Erdoğan’dan ‘filtresiz baca vetosu’ hakkında açıklama

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları:

“Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.

Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.

DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

Bu erteleme böyle bir talep önümüze gelmiyor. Daha önce de bu erteleme yapıldı. Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Dünyada Paris sürecini yaşadık yaşıyoruz. Orada da sözlerinde durmadılar biz de imzayı atmadık. Derdimiz ne bu tür kuruluşları biz çalıştıramayız. Satışında bir defa bu filtrasyonun kaydı var. Siz daha fazla kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz. Bir tarafta halkım bir tarafta sermaye var. Büyük ihtimalle yeniden ihaleye gider başka bir şekilde bu işin çıkışı yoktur.

Bu noktaya süre bitmeden geldik, kendileri de bu kurala uymadılar. Tekrar Meclis’e göndermekten başka yolum olamazdı. Doğalgaz ile bölgedeki enerji sorununu gideririz.”