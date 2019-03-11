Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bunlara verecek evlatlarımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları:

“Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kendine başka devlet arayan başka yere gidebilir.

Bay Kemal dün Antalya’da ‘Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriyeliler ödüyor mu’ diyor. Adamın ciğerlerinde şevkat yok ki. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir.

10 sene önce neydi bu Şırnak’ın hali, rezillik. Biz buraya şu güzel binaları sizler için yaptık mı? Benim Şırnaklı kardeşime bunlar yakışır. Bu terör örgütünün desteğiyle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak Ak Parti yönetimiyle yeni bir dönem başlasın. Ben size güveniyorum. Hanımlar evet demişse bu iş bitmiştir.

17 yılda Şırnak’a 10.5 katrilyon buraya yatırım yaptık. 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. 1019 kapasiteli yurtları açtık.

Cizre’ye 10 bin seyircili bir stadyum yapacağız. Şırnak’a 500 yataklı bir devlet hastanesi kazandırıyoruz.

Bu yıl içinde Cizre’ye doğalgazı vereceğiz. Bunun için önce huzur lazım. İstikrar lazım. Artık bu ülkenin de Şırnak’ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Gelin 31 Mart’ı yeni bir milat yapalım.”