Cumhuriyet kadınları Zübeyde Hanım’ı unutmadı

Edirne’de Cumhuriyet kadınları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın vefatının 96'ıncı yıldönümünde anma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Edirne Şubesi üyeleri ve CHP Kadın Kolları üyeleri biraraya gelerek Atatürk Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstüne çiçek sundu. Saygı duruşunda bulunan kadınlar ardından tören istiklal marşı okunmasıyla devam etti. Kadınlar konuşmanın ardından Zübeyde Hanım’ın büstüne karanfil bıraktı.

CKD Edirne Şubesi Başkanı Mine Hepgüllü törende yaptığı konuşmada “Bugün 14 Ocak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı yaşama veda edişinin 96’ıncı yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

Hepgüllü Zübeyde Hanım’ı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü dünyaya getirdiğini kaydederek, “Topluma kazandırdığı için bir defa daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Atamızın yetişmesinde, Zübeyde Hanım’ın büyük rolü olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, bir Türk anasının eseridir. Atamızın kadınlara ve kadın haklarına verdiği önem, vurguladığı saygı, çocukluk döneminde annesiyle olan ilişkiden kaynaklanmaktadır.

Oğlunu çok seven, düşünen, savaşlar sırasında, gözüne uyku girmeyen ve her an acı bir haber alacağı endişesiyle, yüreği yanan bu yüce anneye Türk Milleti çok şey borçludur.

Zübeyde Hanım’ı anmak demek; kadını, anneyi, cumhuriyet ve değerlerini bir defa daha anlamak, savunmak ve korumak demektir. Sevgili anamız, bir defa daha sevgi, saygı ve özlemle. Ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu” ifadelerini kullandı.