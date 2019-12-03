Define avcıları fotokapana yakalandı

Amasya’nın Yassıçal köyünde, Zeus altarı ve nekropolünün kalıntılarının yer aldığı birinci derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarı alan jandarma ekipler alana fotokapan kurdu.
Ellerindeki dedektörlerin verdiği sinyal sonrası kazı yapan üç kişi fotokapana takıldı. Kazı yaparken suçüstü yakalanan S.E., M.S.S. ve S.M. hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)