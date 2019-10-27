Demirel’e 95’inci doğum gününde anma

Dört yıl önce kaybettiğimiz 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için 1 Kasım'da memleketi Isparta'da 95. Yaş günü anması yapılacak. Demirel'i yakından tanıyan isimler konferans verecek, hatıralarını anlatacak.

17 Haziran 2015'te vefat eden Demirel, 1 Kasım doğumluydu. Cuma günü Demirel'in 95. Doğum günü olması nedeniyle özel bir program düzenlendi. Memleketi Isparta'da hem mezarının bulunduğu İslamköy (Çalcatepe) hem de adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde iki ayrı etkinlik yapılacak.

ANITMEZARDA TÖREN

Demirel'in özel doktorluğu ve başdanışmanlığını yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel Vakfı tarafından hazırlanan programa vatandaşları davet etti. Öğleden önce Demirel'in anıtmezarına çelenk bırakılacak ve aile yakınları taziyeleri kabul edecek.

“DEMİREL VE DEMOKRASİ”

Üniversitede ise Demirel'le ilgili konferans verilecek. Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem “Süleyman Demirel'i Hatırlamak”, Gazeteci Yazar Hulusi Turgut ise “Demirel ve Demokrasi” konulu konferansta konuşma yapacaklar.