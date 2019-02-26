Deniz olmayan kente halk plajı yapılacak

Denizli için yeni projelerini tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kente halk plajı yapılacağını duyurdu. Denizlispor'a yeni stat müjdesi de veren Başkan Zolan, Denizli'ye yeni bir üniversite kazandıracaklarını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, yeni dönemde Denizli için hazırladıkları projeleri açıkladı.

“TÜM PROJELERİ TEK TEK ÇALIŞTIK”

Başkan Zolan toplantıda, 15 başlıkta hazırlanan 258 projeyi “Sen Ben Yok Önce Denizli” adıyla tanıttı. Yeni dönem için hiç kimsenin ‘proje sun’ demediğini ancak kendilerine hedef koyduklarını aktaran Başkan Zolan, “15 yıldır bu işin içinde olan ve Denizli'yi avucunun içi gibi bilen bir başkan olarak Denizlimizin ne ihtiyacı olduğunu bilen bir kişi olarak bunları tek tek çalıştık ve öyle hedefler koyduk” dedi.

“GENİŞ BİR KUMSAL OLACAK”

Denizli'nin adında deniz olduğunu ancak kendisinde denizin bulunmadığını anımsatan Başkan Zolan, kente halk plajı yapacaklarını duyurdu. Başkan Zolan, yapılacak olan halk plajında geniş bir kumsal, geniş spor alanları ve kır düğün salonlarının da olacağını söyledi.

İHA