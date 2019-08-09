Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Depremde korku yaratmıştı! Nedeni belli oldu

Denizli'de dün merkez üssü Bozkurt ilçesi olan Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu. Toz bulutuna depremle birlikte yaşanan heyelanın neden olduğu tespit edildi.

20:43 -
Haberler Gündem
Depremde korku yaratmıştı! Nedeni belli oldu

Bozkurt’ta dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları’ndan ve yakınındaki kum ocağından toz bulutu yükseldi.

İLGİLİ HABERDenizli'de yaşanan depremin görüntüleri böyle yansıdıDenizli'de yaşanan depremin görüntüleri böyle yansıdı

Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı. Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de toprak kayması oldu. Bu sırada yükselen toz bulutu, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülendi.

İLGİLİ HABERSon dakika: Denizli'de büyük deprem! Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem...Son dakika: Denizli'de büyük deprem! Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem...

Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:49 09.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more