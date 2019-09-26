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Depremin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir tarih öğretmeni, Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

20:15 -
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Depremin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı.

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Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, bir süre sonra fenalaştı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz’ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi. İHA

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