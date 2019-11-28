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Sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama

Bursa İl Müftülüğü, ABD'de ölen 'sahte peygamber' İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından açıklama yaptı.

07:56 -
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Sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama

Bursa İl Müftülüğü, kendini peygamber ilan eden 86 yaşındaki İskender Evrenosoğlu’nun cenaze ve defin işlemlerinde Diyanet personelinin bulunmadığını açıkladı.

“KENDİ ELEMANLARINCA DEFNEDİLDİ”

Müftülükten yapılan açıklamada şöyle denildi: ABD’de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa’da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu’nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. (DHA)

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Son güncelleme: 08:01 28.11.2019
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