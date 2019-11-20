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Diyarbakır’da Güney Koreli turist öldürüldü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Güney Koreli Jınwook Kım, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

12:05 -
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Diyarbakır’da Güney Koreli turist öldürüldü

Olay, dün gece geç saatlerde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Sol göğüs kısmına 2 ve sırt kısmına 1 bıçak darbesi alan Jınwook Kım, yere yığılırken saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jınwook Kim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Güney Koreli Jınwook Kım, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Jınwook Kım’in, eşi ile birlikte 4 ay önce Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a geldiği öğrenilirken, saldırganın kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi. (İHA)

Diyarbakır Güney Kore Haber Kore Polis Sağlık saldırı Şanlıurfa
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