Doğum gününde intihar etti, cesedi bulunamadı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gece saat 03:00 sıralarında kendisine ait 34 PT 4262 plakalı kamyonetiyle gelen 23 yaşındaki Burak Şahin köprü üzerinde aracını durdurdu. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında aniden korkuluklara tırmandı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları faydalı olmadı ve Şahin kendini boşluğa bıraktı.

İNTİHAR ETTİĞİ GÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Denizde yapılan araştırmalarda ise Şahin'in izine rastlanmadı. Şahin'in intihar ettiği gün doğum günü olduğu öğrenilirken, ailesi Şahin'in herhangi bir maddi problemi olmadığı söyledi.

Acılı aile, intihar girişimi sırasında köprüde bulunan müzakereci polislerin ikna için gelmediğini iddia ederek, Burak Şahin bir an önce bulunması istedi.

Polis olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.