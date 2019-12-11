Dolandırcılar 20 milyon kişinin verisini çalmış

İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon, mağdur olan bazı vatandaşların şikâyeti üzerine ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma şüphelilerin nasıl çalıştığını ortaya çıkardı. İddiaya göre, şebeke üyeleri hayat sigortası poliçesi ve kredi sigortası olan kişileri telefonla aradı. Dolandırıcılar, görüştükleri kişilere kendilerini “avukat” olarak tanıttı. İnanmayanlara ise sahte avukat kimliği fotoğrafı ve baro kayıtlarını gönderdiler.

‘İCRA GÖNDERECEĞİZ'

Aradıkları kişilerin ismi ve soyadıyla hitap eden dolandırıcılar, “Sigorta süreniz sizin bilginiz dahilinde uzatılmış ancak ödeme yapmamışsınız. Ödeme yapmazsanız icra göndereceğiz” diyerek korku oluşturdu. İkna edilen kişilerden binlerce lira alan şüphelilerin 55 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi. Ancak mağdur olarak şikâyetçi olanların sayısının artmasının beklendiği öğrenildi.

DOKUZU TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmalarda dolandırıcılar tek tek belirlendi. Dolandırıcıların tespit edilebilen vurgununun 700 bin lira olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili 4 ilde şebeke elebaşı M.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında şebekenin kişisel verileri satın aldığı bir kişi olduğu da öğrenildi. Emniyete sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

20 MİLYON KİŞİYE AİT VERİ

Polisin çalışmasında kişisel verilerle ilgili bir hard diskinde ele geçirildiği öğrenildi. O hard diskte 20 milyon kişiye ait bilgi olduğu ortaya çıktı. Kişisel veriler arasında, banka kayıt bilgisi, sigorta poliçe bilgisi ve sosyal medya hesaplarına ait bilgi ve şifreler dahi olduğu öğrenildi. Şebekenin kişisel bilgileri satın aldığı K.M.B.'nin de tutuklandığı öğrenildi.