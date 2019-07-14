Duvardan atladı yine de KPSS sınavına giremedi

Binlerce üniversite mezununun, memuriyet için ter döktüğü KPSS’de bugün ilk oturum yapıldı. Yetkililerin günler öncesinden uyarılarına rağmen, kimliğini unutan bir adayın başına gelenler hem güldürdü hem düşündürdü.

OKULDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Avcılar'daki Cihangir Ortaokulu’na 09.59’da giriş yapan aday, kimliğini aracında unuttuğunu fark etmesi üzerine sınav salonundan çıkarak hızla aracına gitti. Saat 10.05’te kimliğiyle yeniden okula gelen aday, okulun giriş kapısının kapalı olması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Çareyi okul bahçesinin duvarından atlayarak girmekte bulan aday, ancak yetkililerce sınav salonuna alınmadı. Dakikalarca okul bahçesindeki bankta çaresizce oturan aday, bir süre sonra okuldan ayrıldı.

ADAYLARA 120 SORU 130 DAKİKA

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu KPSS'de Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sabah saat 10.15’te başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 130 dakika sürecek ve adaylara 120 soru yöneltilecek. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alıyor. Bugün öğleden sonra 14.45’te KPSS Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak.