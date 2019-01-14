E Okul VBS giriş: Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde ebeveynler okula gitmeden çocuklarının notlarını öğrenebiliyor. E-Okul sistemine giriş yapabilmek için öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası bilgileri gerekiyor. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kaldığı için veliler öğrencilerin notlarını öğrenmek istiyor. İşte E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Giriş ekranı...

e-Okul giriş sistemi özellikle karne dönemlerinde öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği bir platform haline geliyor. Son birkaç senedir karne dönemleri yaklaşırken sosyal medyada “e-Okul kapanacak mı?” soruları sorulmaya başlanıyor. E-Okul yıl boyu açık olarak hizmet veriyor ve kapanacağına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Son sınav notlarının açıklanmasıyla beraber e-Okul’da karneler de ortaya çıkıyor. Karnelerin alınacağı güne çok kısa bir süre kaldı, e Okul girişi nasıl yapılır? e-Okul’a ilginin arttığı bu dönemde e-Okul VBS detayları…

“E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?” KARMAŞASI

e-Okul’un karne dönemine yakın bir zamanda kapanacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. e-Okul’daki yoğunluklar sebebiyle karne dönemlerinde zaman zaman giriş güçlüğü yaşansa da yıl boyunca e-Okul’a giriş açık kalıyor ve öğrenciler bilgilerini kontrol edebiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILACAK?

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL NEDİR?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.