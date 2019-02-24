Ehliyet sınavı ne zaman? 2019 Ehliyet sınav ücretleri ne kadar?

2019 ehliyet sınavı ne zaman? MEB, ehliyet sınavı tarihini açıkladı. Bu yıl ehliyet almak isteyen vatandaşlar e – sınav sistemine giriş yapacak. Peki, ehliyet sınavı nasıl yapılacak. Bir diğer merak konusu ise ehliyet başvuru şartları ve başvuru ücreti ne kadar?

2019 EHLİYET SINAV TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sınav uygulama takviminde MTSK sınavları hakkında bilgi verildi. Buna göre ehliyet sınavları, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

-“A2”, “B”, “BE”, C1″, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-“C”, “CE”,”D1″ ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

-“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerler için başvuru şartları;

– Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

– Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi

– Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

– Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

– Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet sınavı harç bedeli 2019 yılında 496 Lira’dan 613 Lira’ya yükseltildi. 134 liralık değerli kağıt bedeli ise 165 liraya çıktı. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti ise 25 liradan 31 liraya çıktı. Böylece 2019 yılında B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayı 800 lira ücret ödeyecek.