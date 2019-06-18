Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ekrem İmamoğlu intihar eden genci paylaştı: Ayrıştıranlar değil birleştirenler kazanacak!

İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kürt olduğum için dışlandım" diyerek intihar eden gencin fotoğrafını paylaştı. İmamoğlu, "Sana söz; ayrıştıranlar değil birleştirenler kazanacak" dedi.

17:51 -
Haberler Gündem
Ekrem İmamoğlu intihar eden genci paylaştı: Ayrıştıranlar değil birleştirenler kazanacak!

Sabah saatlerinde, İstanbul Havalimanı’nda İGA’ya bağlı bir güvenlik personeli İbrahim Laik, terminal içerisinde “Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık, belki bu yaptığım şeyle değişir. Ne mutlu Kürt ve Türküm diyebilene… Hakkınızı helal edin” paylaşımı yaptıktan sonra yüksekten atlayarak intihar etti.

İLGİLİ HABERİstanbul Havalimanı'nda güvenlik işçisi intihar ettiİstanbul Havalimanı'nda güvenlik işçisi intihar etti

İMAMOĞLU: BU ÜLKENİN 82 MİLYON VATANDAŞI KARDEŞTİR

Yaşanan bu acı olayın ardından CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, intihar eden gencin fotoğrafını paylaşarak “İbrahim kardeşimizin haberi yüreğimizi yaktı. Sana söz; ayrıştıranlar değil birleştirenler kazanacak. Bu ülkenin 82 milyon vatandaşı bir ve kardeştir” dedi.

Son güncelleme: android-time 17:55 18.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more