Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığına seçilmişti. YSK’nın İstanbul’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararı nedeniyle de mazbatası elinden alınmıştı. 23 Haziran Pazar günü İstanbul’da yeni bir seçim düzenlenecek. İmamoğlu ise İstanbul’un dört bir yanında projelerini, seçimin neden iptal edildiğini anlatıyor. İmamoğlu, daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970’te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992’de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı.

Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, Evli ve 3 çocuk babasıdır.