Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ekram İmamoğlu’nun hayatına dair ayrıntılar…

Ekrem İmamoğlu, CHP ile İYİ Parti’nin ittifak adayı olmuştu. İmamoğlu ile Yıldırım, arasındaki rekabet hala devam ederken seçmenler siyasette yeni bir yüz olan Ekrem İmamoğlu’nun hayatını merak ediyor. İşte Ekrem İmamoğlu’nun hayatı…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı.

Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, Evli ve 3 çocuk babasıdır.