Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 21 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi…

Elektrik kesintisi programı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

21 Ağustos 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

– YEDİKULE Mh., AKSUNGURLU Sk., BESTEKAR MUSA SÜREYYABEY Sk., EĞRİDUT Sk., HACI EVHADDİN Cd., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ Sk., HACI MANAV Sk., HACI PİRİ ARALIĞI Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., HACI PİRİ Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN Sk., SAMANCI ODALARI Sk., SAMANCI ODALARI ARALIĞI Sk., ZEMBEREK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26390-2249 TM)

– MEVLANAKAPI Mh., ARMA Sk., BIÇKI Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., MİMAR KASIM Cd., ONBAŞI Sk., VAK’A-NÜVİS Sk., ZAĞARCIBAŞI Sk., ÇINGIRAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26391-2268 TM)

– MAHMUTBEY Mh., SİTELER Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., GÜZİDE Sk., PANTER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26491-31518)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., AKSOY Sk., ILGAZ Sk., TANDOĞAN Sk., MAVİGÖK Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26614-25230)

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26589-11305 11306 11307 11308 11309 11327 11328 11325 11326 11324 11323 11329 11322 11320 11319 11387 11316 11315 11314 11313 11275 11276 12246 11247 11277 11333 11332 27239 11331 11330 11298 11297 11321 11312 20242 20243 21799 20606 20906 20393 20669 20244 20607 27350 27351 27352 20891)

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., İSTASYON ÇIKMAZI Sk., DOĞA PARKI Cd., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 01:30-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26590-11312 21188 20893 20882 20881 21009)

– POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26629-4284)

– FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:40-14:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26630-4286)

– YARIMBURGAZ Mh., 2.ŞAFAK Sk., 5.KARANFİL Sk., 1.YARIMBURGAZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00