Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ İstanbul güncel elektrik kesintisi programı…

Elektrik kesintisi durumlarında vatandaşlar planlarını aksatmamak için elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Aşağıdaki listede BEDAŞ’ın yayınladığı güncel elektrik kesintisi listesini bulabilirsiniz…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 10/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32031-18560)

– AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., 3103. Sk., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32112-20093-21737-27609)

– HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32280-25033)

– FEVZİPAŞA Mh., GAZİPAŞA Cd., NAMIK KEMAL Cd., ZİYA GÖKALP Cd., GÖLET Cd., YUSUF ZİYA KAYA Sk., KETEN Sk., İSMAİL HAKKI BİLGİÇ Sk., ÇAYBAŞI Sk., CENGİZ Sk., İSMETPAŞA Mh., GAZİ RECEP ASLANTÜRK Sk., İŞCAN Sk., METE Sk., TAŞMERDİVEN Sk., İKBAL Cd., ORAL Sk., EVREN Sk., ÇOBANYILDIZI Cd., YÖRÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32333-25202-25203-26346)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1281. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32315-28850 tm)

– GÜNEŞTEPE Mh., BUTAN Sk., LALE Sk., ŞENLER Sk., KUTSAL Sk., YASAL Sk., BUDAK Sk., OTAĞ Sk., ŞEREFLİ Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32411-684)

– GÜNEŞTEPE Mh., BARLAS Sk., REZAKİ Sk., NEVBAHAR Sk., GÜNEŞ Sk., BAŞKENT Sk., BAYKARA Sk., DENİZCİ Sk., KATİP Sk., ÇEKEL Sk., UĞURLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32409-634)

– İSLAMBEY Mh., İSLAMBEY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32407-8799)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32438-25080-25297)

– KİREÇBURNU Mh., İSHAK Sk., ARABAYOLU Cd., CUMHURİYET Mh., DALYAN ÇIKMAZI Sk., TARABYA Mh., ÇARDAK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32439-)

– MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32476-4256-4044)

– SÜMER Mh., 29/14 Sk., 29/15 Sk., 29/5 Sk., 29/7 Sk., 29/9 Sk., 30/13 Sk., 5 Sk., 8/1 Sk., 8/2 Sk., 8/3 Sk., ÇİÇEK Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32559-1026)

– SÜMER Mh., 27/8 Sk., 27/9 Sk., 28/5 Sk., 28/6 Sk., 29/2 Sk., 29/3 Sk., 29/6 Sk., 29/7 Sk., 29/8 Sk., 64/1 Sk., MERV Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., GÖKALP Mh., MEKTEP ÖNÜ Sk., 48 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32560-1885)

– NURİPAŞA Mh., 63 Sk., 64/3 Sk., 64/4 Sk., 64/5 Sk., 65 Sk., 65/8 Sk., 67 Sk., 67/2 Sk., 67/3 Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., ŞEHİT CEM AKGÜN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32561-1770)

– FERHATPAŞA Mh., ATATÜRK Cd., MANİSA Sk., BAHTİYAR Sk., HAMAM Sk., PAPATYA ÇIKMAZI Sk., YAĞMUR Sk., YUSUFHOCA Sk., İCADİYE Sk., EĞRİ Sk., NURALEM Sk., BEYLER Sk., ULUS Cd., KALEİÇİ Mh., CEVDET BARIN Cd., YAMAÇ ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32600-23240 23250 23490 23380 )

– İNÖNÜ Mh., 26/10G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32593-18701)

– OSMANGAZİ Mh., 2646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32632-27713)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32633-27136)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32634-22339)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32635-27286)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32636-27489)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32637-27898)

– MAVİGÖL Mh., MODERN Sk., GÜLİŞAN Sk., HAYDARPAŞA Sk., KOCA YUSUF Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32654-28794)

– OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32638-20959)

– YEŞİLCE Mh., DURGUN Sk., DEĞİRMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32642-9906 T.M.)

– 50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32643-28360)

– ESENTEPE Mh., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32647-9910)

– ESENTEPE Mh., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32649-9911 T.M.)

– HİCRET Mh., SİPER Sk., GÜRAY Sk., NENEHATUN Mh., ALPEREN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32659-29090)

– HUZUR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında SEYRANTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32660-9111,9477,9399,9630,9612,9614,9015,9196,9104 T.M. )

– DİZDARİYE Mh., NUTUK Cd., İNÖNÜ Cd., FEVZİ ÇAKMAK 1 Cd., CUMHURİYET 5 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32614-22071 )

– OSMANGAZİ Mh., 2632. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32639-20966)

– OSMANGAZİ Mh., 2632. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32640-22284)

– TALATPAŞA Mh., 1036. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32700-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)

– MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32708-9752,9582,9691,9248,9904,9696,9767,9507,9574,9424,9726,9867,9777,9720,9499,9573,9424 T.M.)

– İNÖNÜ Mh., 351. Sk., 347. Sk., 346. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 363. Sk., 364. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32721-22227)

– İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32730-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29528-29547-29849-29353-29643-29796-29379-41378-29538-29787-29338-29529-28556-29537-29645-29646-29021-29536-28446-28795-30509-28796-29106-29105-29897)

– BEŞYOL Mh., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32788-11413-11243)

– HACIMİMİ Mh., DİBEK Sk., HOCA ALİ Sk., KAPIKULU Sk., KÖLEMEN ÇIKMAZI Sk., KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI Sk., KUMBARACI YOKUŞU Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., GALİP DEDE Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., TATAR BEYİ Sk., ŞAHKULU Mh., ŞAH KULU BOSTAN Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TOMTOM Mh., KAPIKULU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32796-3685)

– SULTAN SELİM Mh., LALEGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32801-9339 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– CENNET Mh., MİMAR SİNAN Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., YENİ MAHALLE Mh., CENGİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32815-11630)

– ÖMER AVNİ Mh., BİLEZİK Sk., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32758-3300)

– PAŞA Mh., DARÜLACEZE YOLU Cd., YEŞİLTEPE Sk., POYRAZ 1 Sk., İNCİ Sk., AVUKAT Cd., CAMİ ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32761-5014)

– MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ATILIM Sk., HÜRRİYET Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MİMAROBA Mh., HANDAN Sk., CANDAN 1 Sk., ŞENAY Sk., ÇAĞLA Sk., ERGİN Sk., SEHER 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32770-24244 24198 24168)

– EVREN Mh., ASLI Sk., KEREM Sk., SEHER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32775-31844)

– HİCRET Mh., KIBRIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32835-29207)

– ÇINAR Mh., 1396. Sk., 1397. Sk., 1398. Sk., 1399. Sk., 1409. Sk., 1408. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32838-20946)

– KUŞTEPE Mh., YAVRUKUŞ Sk., ZEYTİNLİK Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32773-9625 T.M. İLGİLİ DEPAR,9349 T.M. İLGİ DEPAR)

– KUŞTEPE Mh., LİMON Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32776-9535 T.M. İLGİ DEPAR)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ARDINÇ Sk., ÇAMLIK Cd., 5.MENEKŞE Sk., BAĞLARBAŞI Sk., SALKIM Sk., ÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32839-9689 T.M.)

– NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32840-21601)

– KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., ŞENGÜL Sk., IŞIL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32778-9350 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– İNÖNÜ Mh., İSTİKLAL Cd., HALKALI Cd., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32779-11961-11055-11962-12292-11442)

– HACIMİMİ Mh., DİBEK Sk., GALATA MANDIRASI Sk., ESKİ PARMAKKAPI Sk., GALATA BEYAZIT Sk., HİSARYANI Sk., HOCA ALİ Sk., KAFESÇİ NACİ Sk., KEMERALTI Cd., KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., LÜLECİLER ARASTASI Sk., SERDAR-I EKREM Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., KEMERALTI Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., TATAR BEYİ Sk., ŞAHKULU Mh., SERDAR-I EKREM Cd., KADRİ BEY ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32797-3095)

– HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., NİYAZ Sk., ÖZGÜLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32829-21362, 22536, 20592, 22386, 27568, 22262)

– HACIMİMİ Mh., ARAP OĞLAN Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., DEMİRCİLER Sk., HOCA TAHSİN Sk., KARANLIK FIRIN Sk., KÖLEMEN Sk., MALİYE Cd., MANGIR Sk., NECATİBEY Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALAGEYİK Sk., ARAP OĞLAN Sk., ARŞIN Sk., AYNALI LOKANTA Sk., CENGİZ Sk., KADEM Sk., KEMERALTI Cd., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., MALİYE Cd., NECATİBEY Cd., REVANİ Sk., SERÇE Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., ZÜRAFA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32794-3090)

– BEREKETZADE Mh., BEREKETZADE CAMİİ Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., CAMEKAN Sk., DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., FELEK Sk., FIRÇACI Sk., GALATA KULESİ Sk., GALİP DEDE Cd., HACI ALİ Sk., HOROZ Sk., KULE ÇIKMAZI Sk., LAKERDACI Sk., LALELİ ÇEŞME Sk., PORTAKAL Sk., ŞAİR EŞREF PAŞA Sk., ŞİMŞİR Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., HACIMİMİ Mh., KEMERALTI Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALAGEYİK Sk., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., GALİP DEDE Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., TATAR BEYİ Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., ZÜRAFA Sk., ŞAHKULU Mh., BALKON ÇIKMAZI Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., GALİP DEDE Cd., İLK BELEDİYE Cd., KÜÇÜK HENDEK Cd., ŞAHKAPISI Sk., ŞAHKULU Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TIMARCI Sk., YÖRÜK ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32795-3034)

– KAPTANPAŞA Mh., BİRLİK Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BÜYÜK Sk., ÇAKMAK Sk., CEYLAN ARALIĞI Sk., ÇİFTÇİLER ARALIĞI Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32800-3965)

– GÜLTEPE Mh., 1007. Sk., REYHAN Cd., SAYGI Sk., SALİHLİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32818-11474)

– TEVFİKBEY Mh., AĞRI Sk., 2.BÜLENT Sk., CEVİZLİ Sk., DAR Sk., 3.DİLEK Sk., ERMAN Sk., HAYIRLI Cd., MERKEZ Cd., MUAMMER AKSOY Cd., TAŞLIK Sk., 4.YAYLA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32820-11266)

– ASMALI MESCİT Mh., ASMALI MESCİT Cd., BALYOZ Sk., GÖNÜL Sk., İSTİKLAL Cd., MÜEYYET Sk., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., HACIMİMİ Mh., HACI MİMİ KÜLHANİ Sk., KUMBARACI YOKUŞU Sk., SERDAR-I EKREM Cd., YAZICILAR ÇIKMAZI Sk., ŞAHKULU Mh., İSTİKLAL Cd., KUMBARACI YOKUŞU Sk., ŞAH KULU BOSTAN Sk., SERASKERCİ ÇIKMAZI Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TOMTOM Mh., CAMCI FEVZİ Sk., EVCİL ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI Sk., ÖRTME ALTI Sk., PARK Sk., POSTACILAR Sk., SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32799-3030)

– TEVFİKBEY Mh., AĞRI Sk., 1.CEVAHİR Sk., 1.GÜL Sk., 1.GÖKMEN Sk., 5.PAPATYA Sk., ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32821-11967)

– HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32828-22262, 22694, 20513, 22813, 27132, 27444, 20408, 22720, 27556)

– MEHMET AKİF Mh., 3.BARBAROS Sk., KILIÇ ALİ Sk., KEMALPAŞA Cd., ULUS Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32837-11598)

– FATİH Mh., 931. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 930. Sk., ÜÇEVLER Mh., 947. Sk., 945. Sk., 946. Sk., BAHÇE YOLU Cd., 928. Sk., 929. Sk., 924. Sk., 923. Sk., URFALILAR Cd., 890. Sk., 891. Sk., 892. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32832-20253)

– HİCRET Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32833-28802-29377-29664-28749-29207)

15 Aralık 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

– BARBAROS Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32034-18570)

– DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., DELİKLİKAYA Sk., SAMANYOLU Sk., ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., EFEKAN Cd., FAHRİ KORUTÜRK Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., YAMAÇ Sk., PALANDÖKEN Cd., SEDEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32249-20236, 22905, 22247, 22564, 27237, 22938, 22914, 27292, 20125, 22384, 27534, 20124, 27314, 27251, 27252, 27253, 22456, 27904, 22780, 27361, 21054, 27475, 22986, 22983, 22900, 20357, 43945, 43946, 20700)

– ÇELİKTEPE Mh., DERYA Sk., NAMIK KEMAL Cd., RİDANİYE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., FATİH SULTAN MEHMET Cd., AYBEY Sk., TAŞKENT Sk., BUHARA Sk., KAPTAN Sk., KOCA SİNAN Cd., ZADE Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., KUBİLAY Cd., ŞEHİT DOĞAN AYAZ Sk., HARZEM Sk., ALDEMİR Sk., ASLI Sk., BATI Sk., İMALAT Sk., SİPAHİ Sk., GÖKSU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32231-9502 T.M.)

– ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32235-9036,9502,9179,9501,9029,9313,9012,9908,9187,9312,9188 T.M.)

– SANAYİ Mh., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., GÜVENÇ Sk., GÜRBÜZ Sk., ÖZNUR Sk., DEĞİRMEN Sk., KALE Sk., OZAN Sk., KANARYA Cd., ÇARŞI Sk., BAŞAKLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32851-469)

– MERKEZ Mh., SİLAHTAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32861-9070 T.M.)

– EMNİYET EVLERİ Mh., TAŞKENT Sk., EMNİYET Cd., KABATAŞ Sk., BOZKURT Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., MEHTER Sk., BÜLBÜLDERE Sk., ÖTÜGEN Sk., YEŞİL KIBRIS Sk., BUHARA Sk., BEŞİR Sk., BEŞİR ÇIKMAZI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32234-9036 T.M.)

– AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32254-21859-20896)

– FEVZİPAŞA Mh., GAZİPAŞA Cd., NAMIK KEMAL Cd., ZİYA GÖKALP Cd., GÖLET Cd., YUSUF ZİYA KAYA Sk., KETEN Sk., İSMAİL HAKKI BİLGİÇ Sk., ÇAYBAŞI Sk., CENGİZ Sk., İSMETPAŞA Mh., GAZİ RECEP ASLANTÜRK Sk., İŞCAN Sk., METE Sk., TAŞMERDİVEN Sk., İKBAL Cd., ORAL Sk., EVREN Sk., ÇOBANYILDIZI Cd., YÖRÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32334-25202-25203-26346)

– İSLAMBEY Mh., GÖZTEPE Sk., BAHÇELER ARASI Sk., İSLAMBEY BOSTANI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32408-8606)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32440-25080-25297)

– İNÖNÜ Mh., 26/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32594-18701)

– 50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32644-28360)

– ORTAMAHALLE Mh., FEVZİ PAŞA Sk., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32662-8656)

– AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32665-9257,9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973,9529,9259,9608,9866,9764,9488,9282 T.M.)

– MERKEZ Mh., KARANFİL Sk., NANE Sk., ÖZDENLER Sk., REFAH Sk., BADEM Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., LEYLAK Sk., ŞAHİN Sk., GÜL Sk., AZİZE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32663-153)

– FİRUZKÖY Mh., ALİ GÜLMEZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32720-21254)

– AKŞEMSEDDİN Mh., 204. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 202. Sk., 297. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32732-21632)

– YENİKENT Mh., 604. Sk., 678. Sk., 688. Sk., 700. Sk., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., 724. Sk., 769. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32728-20649)

– MERKEZ Mh., ÖZYURT Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞEMSİ PAŞA Sk., ZİYA GÖKALP Cd., MERTER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32760-198- Depar-12)

– CİHANGİR Mh., ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32826-27535)

– HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32830-27566, 22720, 20408, 27444, 27132, 22813, 20513, 22594, 22262, 21362, 22536, 20592, 22366, 27568)

– YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32790-22791, 27842, 20798, 99150)

– KAYABAŞI Mh., İSTİKLAL Cd., ALPAY Sk., FUNDA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32822-28228)

– ÇELİKTEPE Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., GÜLÇİN Sk., SEMERKANT Sk., HOŞGÖR Sk., BATI Sk., ŞAİRANE Sk., EMNİYET EVLERİ Mh., ETİ Sk., SEMERKANT Sk., GÜÇLÜ Sk., EMNİYET Cd., KABATAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32842-9326 T.M.)

– SEYRANTEPE Mh., LADİN Sk., İYİNİYET Sk., GÖKDENİZ Sk., ORTANCA Sk., ALTINAY Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32845-9455 T.M.)

– ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32843-9326,9035,9386,9540,9003,9215,9174,9397,9197,9569,9646,9199,9216,9566,9211,9504 T.M.)

– YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32789-99150, 20798, 27842, 22791, 20419, 20429, 20581, 20809, 20701)

– ÇELTİK Mh., YOLÇATI Mh., SEMİZKUMLAR Mh., FEVZİPAŞA Mh., SANCAKTEPE Mh., BALABAN Mh., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., GÜMÜŞYAKA Mh., BEYCİLER Mh., İSMETPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32831-26351,25083,25451,25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410,25760,25187,25042,25389,25257,25088,25248,25398,25379,26195,25579,25576,25044,25748,25047,25048,25405,25049,25802,26360,25724,25041,26079,25978,25090,25320,25040,25039,25038,25091,25037,25036,25035,25167,25311,25323,25225,25312,25313,25032,25034,25294,25339,25216,25180,26315,25518,25387,25445,25324,25388,25443,25441,25442,25417,25330,25211,26454,26208,25205,25532,25196,26107,25400,25202,26346,25203,26281,26313,25204,25197,25717,26144,25269,25456,25027,25026,25809,26219,25028,26312,25260,26385,25391,25232,25647,25281,25378,25692,26394,26400,26023,25029,25155,25972,25840,25841,25024,26005,25025,25191,26379,25086,25775,25987,25552,25458,25023,25150,26275,25177,25222,26459,25825,25021,26184,25575,25989,25020,25567,26568,25092,25999,25022,25033,26051,26351,25083,25451,25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410,)

– SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., AYÇİÇEK Sk., NARÇİÇEK Sk., GÜLÇİÇEK Sk., TEKİN Sk., ALTAŞ Sk., BALABAN Mh., FESTİVAL Sk., ATAMAN Cd., FEVZİPAŞA Mh., HAKİMBEY Sk., MEZBAHA Sk., ÇELTİK Mh., TEMAŞA Sk., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., SAHİLBOYU Sk., SANCAKTEPE Mh., SÖĞÜTLÜ DERE Sk., KLAS Sk., KORULUK Sk., MİLLET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32836-25211,26454,26360,25724,25041,25717,25205,26208,)

– ÇELTİK Mh., BEYCİLER Mh., YOLÇATI Mh., SEMİZKUMLAR Mh., İSMETPAŞA Mh., GÜMÜŞYAKA Mh., FEVZİPAŞA Mh., SANCAKTEPE Mh., BALABAN Mh., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32825-26351,25083,25451,25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410,25760,25187,25042,25389,25257,25088,25248,25398,25379,26195,25579,25576,25044,25748,25047,25048,25405,25049,25802,26360,25724,25041,26079,25978,25090,25320,25040,25039,25038,25091,25037,25036,25035,25167,25311,25323,25225,25312,25313,25032,25034,25294,25339,25216,25180,26315,25518,25387,25445,25324,25388,25443,25441,25442,25417,25330,25211,26454,26208,25205,25532,25196,26107,25400,25202,26346,25203,26281,26313,25204,25197,25717,26144,25269,25456,25027,25026,25809,26219,25028,26312,25260,26385,25391,25232,25647,25281,25378,25692,26394,26400,26023,25029,25155,25972,25840,25841,25024,26005,25025,25191,26379,25086,25775,25987,25552,25458,25023,25150,26275,25177,25222,26459,25825,25021,26184,25575,25989,25020,25567,26568,25092,25999,25022,25033,26051,26351,25083,25451,25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410,)

– HİCRET Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32834-28802-29377-29664-28749-29207)

– KARAAĞAÇ Mh., ERDOĞAN Sk., YİĞİTTÜRK Cd., BEKİR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32854-20998, 43988, 22773, 22506, 20822, 22214, 21967, 20547, 21381)

– KARAAĞAÇ Mh., ERDOĞAN Sk., YİĞİTTÜRK Cd., BEKİR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 16:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32855-20998, 43988, 22773, 22506, 20822, 22214, 21967, 20547, 21381)

– SEYRANTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32857-9455,9128,9122,9552,9546,9645,9651,9545,9376 T.M.)

– ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., FERSAH Cd., HADIMKÖY Mh., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32860-22914, 22808, 20995)

– TALATPAŞA Mh., ŞAHİN Sk., GÜNYÜZÜ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32865-9519 T.M. İLGİLİ DEPAR, 9039 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– TALATPAŞA Mh., HAYAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32866-9033 T.M. İLGİLİ DEPARI)

– İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32864-28327)

– MALTEPE Mh., FAZILPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32870-8115)