Elektrikler ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek? İSKİ ve BEDAŞ kesinti programı…

Elektrik kesintisi, su kesintisi gibi durumlar gündelik hayatı ciddi şekilde aksatırken vatandaşlar bu kesintiler konusunda en güncel bilgiyi İSKİ'nin ve BEDAŞ'ın sitesinden edinebiliyor. Elektrikler ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul’da elektrik ve su kesintileri çeşitli noktaları etkiliyor. Elektrik ve su kesintileri hakkında güncel bilgiler İSKİ ve BEDAŞ kurumlarının resmi sitelerinde yer alıyor. Aşağıdaki listelerde İstanbul’da 18 Ocak’ta elektrik kesintisi ve su kesintisi yaşayan noktaları görebilirsiniz…

İSTANBUL 18 OCAK SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fatih Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 11:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göztepe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Merkez Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : İncirtepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 09:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.1.2019 – 10:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL 18 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– BÜYÜKDERE Mh., BÜYÜKTEPE Sk., CAMİİ Sk., DOLUNAY ÇIKMAZI Sk., EKSERCİ Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20153-4073)

– HACIMAŞLI Mh., BAHÇE Sk., HACIMAŞLI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20161-28788)

– BÜYÜKDERE Mh., AHİLER(AHİLER ÇIKMAZI) Sk., AZATLI Sk., CEVİZLİ BAHÇE Sk., DANIŞMENT Sk., DEDEYUSUF Sk., DEREİÇİ BAĞLAR YOLU Sk., DİLDAR Sk., FATİH ÇIKMAZI Sk., KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., KENT ÇIKMAZI Sk., KIRKLAR Sk., MALTIZDERESİ Sk., MÜHENDİS ŞEVKET Sk., NAZARLIK DERESİ Sk., ONUR ÇIKMAZI Sk., PİYASA Cd., YADİGAR ÇIKMAZI Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20155-4433)

– GÜNEŞTEPE Mh., MİSKET Sk., MÜŞKÜLE Sk., ÇAVUŞ Sk., GÜNGÖREN Cd., ADALI Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., GONCA Sk., GÜNEŞLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20186-502)

– MÜEYYETZADE Mh., AYNALI LOKANTA Sk., KEMERALTI Cd., NECATİBEY Cd., YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20218-3549)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., EGEMEN Cd., TUGAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20210-29257)

– CİHANGİR Mh., PÜRTELAŞ Sk., SOMUNCU Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., ALÇAKDAM YOKUŞU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., ÜLKER Sk., BOL AHENK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20217-3420)

– BİRLİK Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 826. Sk., 810. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 814. Sk., 822. Sk., 827. Sk., 828. Sk., BAHADIR Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20319-18218)

– BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., AHMET ARİF Cd., 1167. Sk., 1168. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1197. Sk., 1198. Sk., 1196. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., 871. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 876. Sk., 875. Sk., 877. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1276. Sk., 1277. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1046. Sk., 1022. Sk., 1047. Sk., YEŞİLKENT Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., NAZIM HİKMET Bul., AHMET ARİF Cd., 1908. Sk., 1907. Sk., 1905. Sk., 1904. Sk., 1903. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20268-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 21624 21990 21544 22924 21626 20791 22847 22801 22631 27030)

– HIRKA-İ ŞERİF Mh., CUMA DAMI Sk., GÜL DEDE Sk., KÜLAHLI Sk., TÜRKİSTAN Sk., UZUN YOL Sk., KARAGÜMRÜK Mh., FEVZİPAŞA Cd., HARAP DEĞİRMEN Sk., HATİCE SULTAN Sk., KEPENEKLİ NUMAN Sk., KORUCU Sk., NİYAZİ MISRİ Sk., PROF. NACİ ŞENSOY Cd., SAHTİYANCI Sk., SOFALI ÇEŞME Cd., VİRAN MESCİDİ Sk., YUSUFAĞA ARALIĞI Sk., ŞÜKRÜ NAİLİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20201-2018 TM)

– İNÖNÜ Mh., MANDIRA Cd., BALIKYOLU Mh., 449. Sk., YUNUS EMRE Mh., 383. Sk., 393. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., G-21 Sk., G-22 Sk., G-23 Sk., G-24 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20249-22845)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., HACI ARİFBEY Sk., SADETTİN KAYNAK Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20284-31602)

– DEREAĞZI Mh., KIRLANGIÇ Sk., ZİYA GÖKALP Cd., SEÇİL Sk., YEMEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20292-22450)

– GÜRPINAR Mh., CENGİZ TOPEL Cd., GÜRPINAR Cd., KEMAL PAŞA Cd., SAKA Sk., SOHBET Sk., HATİP Sk., ARZU Sk., YASEMİN Sk., ÖYKÜ Sk., KARAYEL Sk., GÜNDOĞDU Sk., FURKAN Sk., DAĞLAR Sk., HİLAL Sk., GÜNGÖR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20299-22412)

– GÜRPINAR Mh., MİLLET Cd., İSTİKBAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20300-22130)

– GÜZELTEPE Mh., 3.ATMACA Sk., OLCAY Sk., YENİ BAYIR Sk., YILDIRIM MERDİVENİ Sk., 2.YILDIZ Sk., ÇİĞDEM Sk., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20305-28302 TM)

– TALATPAŞA Mh., SEMAVER Sk., SEMAVİ Sk., OKTAY Sk., YEŞİLAY Sk., HANIMELİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20309-9519)

– İNÖNÜ Mh., MANDIRA Cd., BALIKYOLU Mh., 449. Sk., YUNUS EMRE Mh., 383. Sk., 393. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., G-21 Sk., G-23 Sk., G-22 Sk., G-24 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:10-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20277-22845 20572 20573)

– TALATPAŞA Mh., KUŞHANE Sk., KESKİNGİL ÇIKMAZI Sk., KESKİNGİL Cd., SARIBUĞDAY ÇIKMAZI Sk., SARIBUĞDAY Sk., YALINTAY Sk., GÜLDİBİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20310-9039)

– YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., ATATÜRK Cd., GAZİ Cd., BİRLİK Cd., UĞUR MUMCU Cd., G-640 Sk., G-641 Sk., G-642 Sk., G-643 Sk., G-644 Sk., G-645 Sk., G-646 Sk., G-647 Sk., G-648 Sk., G-649 Sk., G-650 Sk., G-651 Sk., G-652 Sk., G-798 Sk., G-567 Sk., G-931 Sk., G-568 Sk., G-569 Sk., G-570 Sk., G-571 Sk., G-572 Sk., G-163 Sk., G-162 Sk., G-161 Sk., G-160 Sk., G-159 Sk., G-158 Sk., G-157 Sk., G-520 Sk., G-521 Sk., G-523 Sk., G-167 Sk., G-168 Sk., G-169 Sk., G-170 Sk., G-171 Sk., G-172 Sk., G-173 Sk., G-174 Sk., G-175 Sk., G-176 Sk., G-796 Sk., G-524 Sk., G-553 Sk., G-554 Sk., G-555 Sk., G-552 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20320-27188-27344)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., KÖYCEĞİZ Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20282-31182)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ÇEŞME 3 Sk., ZİYA TAŞKENT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20283-31180)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., HAFIZ BURHAN Sk., ITRİ Sk., SELAHATTİN PINAR Sk., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20285-31890)

– HAVAALANI Mh., KÖYİÇİ Cd., GÜLERYÜZ Sk., GÜLSER Sk., HACI BAYRAM Sk., GÜLÇİN Sk., KIRGIZ Sk., KIRIM Cd., BİRLİK Mh., KARAOĞLANOĞLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20318-18208)

– AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20328-9257)

– GÜZELTEPE Mh., BAKİ Sk., 1.KAYNAK Sk., SEVİNCAN Sk., YAVUZ SELİM Cd., ÇİĞDEM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20304-28301 TM)

– MAVİGÖL Mh., KOCA YUSUF Cd., ATALAR Cd., HAKKI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20308-28794)

– KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20317-4462 4324 4342 4395 4393 4372)

– KALEİÇİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20331-23500 23014 23485 23228)

– HÜRRİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında İZZET PAŞA Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., YENİ YOL Cd., ÇINAR 1 Sk., FİLİZ Sk., DENİZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20316-9647)

– YENİ MAHALLE Mh., ŞEMSİPAŞA Mh., MERKEZ Mh., BAĞLARBAŞI Mh., SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20315-28200 röle çalışması 28451 tm 28324 tm 28307 tm 28420 tm 28163 tm 28631 tm 28509 tm 28418 tm 28244 tm 28411 tm 28857 tm)