Emeklileri dolandıran çeteye operasyon

İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon, birçok emeklinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıklarını ihbarı üzerine başlatıldı. Mali polis dolandırıcılık çetesinin, kredi ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilikle dolandırdıklarını belirledi. Yapılan detaylı araştırmada yaklaşık bin emeklinin çete kurbanı olduğu anlaşıldı. Çetenin 1 buçuk yılda 5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis İstanbul merkezli operasyonda Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen çete üyesi 85 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı.

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SORGU İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Çok sayıda polisin yer aldığı operasyonda şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan çete şüphelileri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında “Örgütlü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet” suçlarından sorgulanacağı belirtildi.