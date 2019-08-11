En anlamlı Kurban bayramı mesajları: Sevdiklerinize en güzel bayram mesajlarını siz gönderin!

Kurban bayramınız mübarek olsun. Herkes gerek sosyal medya platformlarından gerekse WhatsApp ve SMS gibi mesajlaşma uygulamalarından en anlamlı bayram mesajlarını paylaşıyor. Siz de arkadaşlarınızı, akrabalarınızı ve sevdiklerinizi haberimizde yer alan en yeni Kurban bayramı mesajlarıyla kutlayabilirsiniz.

2019 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız Hayırlı Olsun Kurban bayramınız Kutlu Olsun.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun…

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği; mutluluk içinde , sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.