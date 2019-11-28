Ensar protestosuna verilen ceza ‘hak ihlali’ sayıldı

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı olduğu iddia edilen yurtlarda 2012-2015 arasında birçok çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu 2016 yılının Mart ayında kamuoyunun gündemine gelmiş, infiale yol açan iğrençliğe yurt çapında düzenlenen eylemlerle tepki gösterilmişti.

İstismarla suçlanan öğretmen Muharrem Büyüktürk daha sonra yapılan yargılalan sonrası 508 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

ANKARA’DAKİ EYLEMDE PARA CEZASI

25 Mart 2016 tarihinde de Ankara’da bir grup üniversite öğrencisi, istismara uğrayan çocuklara dikkat çekmek ve yaşananları protesto etmek için Kızılay’daki Ensar Vakfı binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Eylemde öğrenciler “Tecavüz Yuvası Ensar Vakfı Kapatılsın” pankartı açıp, binanın duvarına da sprey boyayla “Tecavüzcü Ensar” yazdı.

Olay yerine gelen polis, öğrencileri dağıttı.

Ertesi gün de eyleme katılan öğrencilerden bazıları evlerinde gözaltına alındı.

Emniyet’te haklarında işlem yapılan öğrencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 219 lira para cezası uygulandı.

MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ

Hakkında işlem yapılıp, para cezası verilen öğrencilerden Hayriye Özde Çelikbilek, hakkında verilen cezayı mahkemeye taşıdı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Çelikbilek, protestonun barışçıl olduğunu hatırlattı ve eylemin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, hangi emre aykırı davranışta bulunulduğunun somut olarak ortaya konulamadığını belirterek, itiraz etti.

Ancak mahkeme, idari yaptırım kararı ile verilen idari para cezasının usul ve yasaya uygun olduğunu savunup itirazı reddetti.

AYM OY BİRLİĞİ İLE “HAK İHLALİ” DEDİ

Çelikbilek, kararı bu defa Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüce mahkeme ise kararını geçtiğimiz ay yapılan toplantıda açıkladı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” hükmedildi. AYM ayrıca başvurucunun cebinden çıkan 2,475 liranın faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.

Dosya yeniden yargılanması yapılması için de Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Kararın oy birliği ile alındığı gözlendi.