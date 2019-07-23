Erasmus’a giden gencin cansız bedeni Türkiye’ye getirilecek!

Erasmus programı çerçevesinde Potsdam’da eğitim gören ancak geçen hafta salı günü kaldığı yurt binasının bahçesinde ölü bulunan Karadavut’un cenazesini teslim almak üzere Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik Potsdam’a geldi.
Çelik, gencin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Savcılığın ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattığı ve Karadavut’un cenazesine otopsi yapıldığı belirtildi.
Berlin Başkonsolosluğu yetkililerinin polis ve savcılıkla irtibat halinde oldukları ifade edildi.
Karadavut’un cenazesi yarın Berlin Şehitlik Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yozgat’a gönderilecek.
Alman medyası, Karadavut’un, kaldığı yurdun 5’inci katından atlayarak intihar ettiği yönünde haberler yayınlamıştı. AA