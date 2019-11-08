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Erdoğan Akbaşoğlu’nu yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namaza için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

15:16 -
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Erdoğan Akbaşoğlu’nu yalnız bırakmadı

Erdoğan burada Cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun annesi Nevin Akbaşoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan bir süre cenazeyi taşımaya yardım etti.

AKP Cuma Cuma namazı Cumhurbaşkanı Muhammet Emin Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:18 08.11.2019
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