Erdoğan Akbaşoğlu’nu yalnız bırakmadı

Erdoğan burada Cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu&#8217;nun annesi Nevin Akbaşoğlu&#8217;nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan bir süre cenazeyi taşımaya yardım etti.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-akbasoglunu-yalniz-birakmadi-5439208","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-akbasoglunu-yalniz-birakmadi-5439208","pageType":"yazi","pageIdentifier":5439208,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5439208,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-akbasoglunu-yalniz-birakmadi-5439208/","headline":"Erdou011fan Akbau015fou011flu&#8217;nu yalnu0131z bu0131rakmadu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","Cuma","Cuma namaz\\u0131","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Muhammet Emin Akba\\u015fo\\u011flu","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/08/iecrop/resim2_9925536_16_9_1573215384-880x495.jpg","author":"firat.atici","dateCreated":1573215405,"datePublished":1573215405,"dateModified":1573215484,"info":"{"seo_news":"false"}"});