Erdoğan Akbaşoğlu’nu yalnız bırakmadı

Erdoğan burada Cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun annesi Nevin Akbaşoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan bir süre cenazeyi taşımaya yardım etti.