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Erdoğan’ın BM tweetine Akşener’den yanıt! | Son dakika

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaşması üzerine tepki göstererek "Sayın Erdoğan BM'de bir konuşma yapıyordu buraya gelirken tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için hukuk istedi... Yani. İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" dedi.

21:11 -
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Habertürk’te Fatih Altaylı’nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BM’deki zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Akşener, “Sayın Erdoğan BM’de bir konuşma yapıyordu buraya gelirken tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet herkes için özgürlük herkes için hukuk istedi… Yani. İnşallah dönüşte Türkiye’de bunu hayata geçirir” dedi.

Altaylı’nın “Türkiye’de bunlar yok mu?” sorusu sonrasında Akşener, “Elbette Türkiye’de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 21:19 24.09.2019
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