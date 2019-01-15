Eren Eroğlu davasında ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanenin tabela tamirini yaparken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Eroğlu’nun ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta 2013 yılında özel bir hastaneye tabela tamiri yapmak için giden 17 yaşındaki Eren Eroğlu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, mesai arkadaşı Haydar Sakcı ise yaralanmıştı.

Olay sonrasında yapılan soruşturmada sanık Emin Telbisoğlu, Feridun Taktak, Pınar Öz, Erol Mutlu ve Ulucan Köse, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa ve Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

17 YAŞINDAKİ OĞLUM ÇALIŞMAMASI GEREKEN BİR YERE GÖNDERİLDİ

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya, Maktul Eren Eroğlu’nun babası Erdinç ve annesi Nezahat Eroğlu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Acılı baba Erdinç Eroğlu, “Oğlum 17 yaşında işçiydi. Buna rağmen çalışmaması gereken bir yere gönderildi.” dedi ve sanıkların ‘iş yerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlamadıkları’ gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

“ÖLÜME VE YARALAMAYA SEBEP OLDULAR, İYİ HAL İNDİRİMİNDEN YARARLANDILAR”

Sanıklara “taksirle öldürme” suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılsa da, mahkeme heyeti, dönemin Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları ve diğer sanıklar Feridun Taktak ve Pınar Öz'ün olayda taksirlerinin bulunmadığından beraatlerine karar verdi.

Şirketin mesul müdürü Sanık Erol Mutlu ise taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mutlu’nun cezası, duruşmadaki iyi hali göz önünde tutularak 3 yıl 4 aya indirildi. Eski Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa, ustabaşı Emin Telbisoğlu ve hastane işletme müdürü Ulucan Köse ise yine taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptıldı. Bu cezalar da iyi halleri sebebiyle 2 buçuk yıla indirildi.

“BİR CAN GİTMİŞ VERİLEN CEZA BU OLMAMALIYDI”

Kararın ardından açıklama yapan acılı baba Erdinç Eroğlu, bu kararı tanımadığını söyleyerek, “Bütün sorumluların ve kusurlarının belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğinden bu davayı katlettiler. Bu dava süreci zaten etkin olmadı. 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz.” dedi.

“BENİM OĞLUM ÇÜRÜRKEN BUNLARIN GEZMESİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR”

Anne Nezahat Eroğlu ise “Bir çocuk, bir can gitmiş, bu olmamalıydı. Verilen ceza 2 sene olmamalıydı. Benim oğlum orada çürürken, onların burada gezmeleri, çıkmaları beni çok rahatsız ediyor.” diye konuştu.