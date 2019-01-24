Erkekler servisçilik, kadınlar hırsızlık yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri evlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili başlattığı çalışmada, şikayetlerin olduğu evlerin bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplayarak inceleme altına aldı. İncelemelerde, tespit edilen 15 kişilik hırsızlık çetesi yakın takibe alındı. Polis ekipleri, kadınların evlerde soygun yaparken, erkek grubunun ise kafelerde kadınları beklediğini tespit etti.

ARALARINDA HAMİLELER DE VAR

Kimlikleri belirlenen çete üyelerine düzenlenen operasyonda, 10’u kadın 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları ile birlikte 31 kol saati, kol çantaları, tablet bilgisayar ve televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kadının hamile, bir kadının ise yeni doğum yaptığı öğrenildi.

ÇETE ÜYELERİNİN HIRSIZLIKTAN ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin Kadıköy, Çekmeköy ve Bakırköy’ün de bulunduğu ilçelerdeki evlerden yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çetenin kadın üyelerinden Ceylan Ç’nin hırsızlıktan 60 kaydı olduğu tespit ve 2 aranması olduğu tespit edilirken, Güldeste Y’nin 20 kaydı, 6 aranması, Fatıma Y’nin 17 kaydı, 6 aranması, Hülya Ç’nin 19 kaydı, Şermin T’nin 19 kaydı, Döne D’nin 16 kaydı, Suriye Ç’nin 17 kaydı ve Durdu T’nin 8 kaydı olduğu ortaya çıktı.

OPERASYONDA TUTUKLANMAMAK İÇİN HAMİLE KALDILAR

Ayrıca çete üyesi kadınların dikkat çekmemek ve olası operasyonlarda tutuklanmamak için hamile kaldıkları öne sürüldü. Bazı çete üyelerinin de Kayseri’den hırsızlık için İstanbul'a geldikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, hamile olan 2 kadın ve yeni doğum yapan 1 kadının da aralarında olduğu 6 kişi serbest kaldı.