Erol Evgin’in yer aldığı müzikalin adı nedir? (Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan takipçilerine kopyalar vermeye devam ediyor. Bu akşam ki Oyna Kazan kopyası şöyle açıklandı: “Günün kopyası geldi! Erol Evgin'in yer aldığı müzikalin adı neydi? Açıyordu perdesini hani?”

11 NİSAN OYNA KAZAN KOPYASI

CEVAP: HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI

EROL EVGİN KİMDİR?

İstanbul, Moda'da doğan Evgin, İstanbul Erkek Lisesi'ni, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Bir süre üniversite öğretim kadrosunda görev aldı.

1969 yılında, sözlerini kendi yazdığı “Sen” ve “Eski Günler” adlı bir single ile müzik dünyamıza “Merhaba” diyen sanatçının bu çalışmasını, kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı plaklar, radyo ve TV programları ve konserler izledi. O döneme ait şarkıların bazıları ; “İstemesen de”, “Garip Gönlüm Olmuş Deli”, “Gel de Yanma”, “Şoför Mehmet”, “Efkar” idi.

1976 yılında Türk Pop Müziği'nde ilk kez kitlelerle kucaklaşan bir ekip çalışmasına Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile birlikte imza attı. “İşte Öyle Birşey” (Altın Plak), “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “İçimdeki Fırtına”, “Etme Eyleme”, “Söyle Canım” (Altın Plak), “Deli Divane”, “Hep Böyle Kal”, Çiğdem Talu'nun aramızdan ayrılışına dek, tam yedi yıl süren bu ekip çalışmasının bazı ürünleri idi.

1980 – 1984 yılları arasında, Haldun Dormen'in yazıp yönettiği, Egemen Bostancı prodüksiyonu iki müzikalin başrolünde; “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ile 400 kez, “Şen Sazın Bülbülleri” ile 200 kez sahneye çıktı. Beyaz perdede ise “Meryem ve Oğulları”, “Renkli Dünya”, “Bir İlkbahar Sabahı” adlı üç müzikal filmde başrol oynadı. “Dilara”, “Sitem”, “Sevme”, “Yeter” ve “Ateşle Oynama” o dönemin şarkılarından ilk akla gelenlerdir.

1986 yılında sahne çalışmalarına ara vererek, eşi Yüksek Mimar Emel Evgin ile birlikte Mimarlık Bürosunu açtı.

1989 yılında sanatçı dostlarıyla birlikte POPSAV – Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nı kurdu ve üç yıl Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. 2005 yılında, POPSAV – Popüler Müzik Sanatı Vakfı Onursal Başkanı seçildi.

1992 – 1993 yıllarında Show TV'de “Süper Aile” adlı yarışma programını 400 bölüm sundu.

1995 – 1996 yıllarında, TRT 1'de kendi yapımı “Erol Evgin Show” adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı.

1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu “Sen Unutulacak Kadın mısın ? ” adlı albümü çıkardı. “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “Sen Unutulacak Kadın mısın ?”, “Gönlümdeki Kuşlar” ve “Haydi Canlar” o dönem şarkılarından bazıları.

2000 – 2003 yılları arası, Kanal D ve Star TV'de “Bir Sevda Masalı” adlı programı, 100 bölüm hazırlayıp sundu.