Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt’ta şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ekipler, 110,71 gram taş kokain, 630,78 gram skunk, ağırlığı bin 966 gram olan 4 bin 210 adet extasy hap, 9,18 gram Kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 240 TL para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da organ ticareti operasyonu

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA