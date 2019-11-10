Eşi ve kızını eritilmiş naylonla yakan adam serbest bırakıldı

Olay, önceki akşam Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve eve sarhoş gelen Ramazan İ., eşi M.İ.’yi dövdü. Yaktığı naylon poşeti kadının yüzüne ve ayaklarına damlatan cani koca, annesinin çığılıkları üzerine odaya giren kızına da şiddet uyguladı. Vicdansız baba, üç yaşındaki kızı N.İ.’nin de alnını eriyen naylonla yaktı.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI AMA…

Çiftin komşuları evden gelen bağırışlar üzerine polise haber verdi. Polis, M.İ. ile kızı N.İ.’yi hastaneye götürdü, Ramazan İ.’yi de gözaltına aldı. Şiddet gören kadın ve çocukları Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla sığınma evine yerleştirildi.

“KOCAM BİZİ ÖLDÜRMEDEN YARDIM EDİN”

Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan Ramazan İ.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren M.İ. şunları söyledi: 14 yaşında evlendirdiler beni. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına bir şey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum. (DHA)